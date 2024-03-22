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Криза на польсько-українському кордоні вирішиться після місцевих виборів - редактор Krytyka Polityczna

Криза на польсько-українському кордоні вирішиться після місцевих виборів — редактор Krytyka Polityczna

22 бер 2024, 12:31
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Криза, що склалася на польсько-українському кордоні, вирішиться одразу після місцевих виборів.


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Про це заявив головний редактор Krytyka Polityczna (Польща) Славомір Сєраковський під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

За його словами, на сьогодні в Польщі сформована найбільш проукраїнська влада, ніж будь-коли.

Дональд Туск виступав в парламенті українською мовою. Це був перший політик, який відвідав з президентом України Володимиром Зеленським лінію фронту. Радослав Сікорський (нинішній міністр закордонних справ Польщі) так само, я знаю його особисто, — зазначив він.

Він вважає, що уряд Польщі поводиться тихо, з розумінням до позиції фермерів, щоб і розв’язати це питання, і не програти вибори популістам.

Польський журналіст зазначив, що в його країні попереду двоє виборів, тому «тут або програти вибори, або мати проблеми на кордоні».

Я абсолютно впевнений, як тільки всі ці внутрішні проблеми в Польщі будуть розв’язані, наступна річ, яку наступного дня зробить уряд, це зробить все можливе для того, щоб відкрити кордон і зробить все можливе на підтримку України — і у військовому, і у політичному плані, — додав Сєраковський.

Джерело: Ракурс


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