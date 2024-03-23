Еммануель Макрон заявив, що рф не зупиниться на Донбасі та Криму. Фото:

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російська федерація не зупиниться лише на окупації Донбасу та Криму.

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Французький лідер заявив, що ті особи, які вважають, що країна-агресор у своїх загарбницьких намірах зупиниться на українських Донбасі та Криму, помиляється. Про це передає агентство Reuters.

Відповідаючи на питання щодо коментарів Кремля про те, що Москва вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні, Макрон заявив, що було б помилкою думати, що рф планує зупинити свою агресію в Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей росії, — додав він.

Нагадаємо, 22 березня прес-секретар володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що росія знаходиться у стані війни. Він зазначив, що повномасштабна агресія проти України розпочалася, як «спеціальна військова операція», але після того, як країни Заходу стала допомагати Україні, для Кремля «це вже стало війною». Речник диктатора наголосив, що росія продовжуватиме війну, «щоб військовий потенціал України не міг загрожувати безпеці громадян росії та її території».

Джерело: Reuters