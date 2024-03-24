У Кривому Розі падіння уламків пошкодило тепломережі і ЛЕП

Рашисти в ніч на 24 березня атакували Кривий Ріг «шахедами», фото: «Перший міський телеканал»

https://racurs.ua/ua/n193645-u-kryvomu-rozi-padinnya-ulamkiv-poshkodylo-teplomereji-i-lep.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 березня, атакували Дніпропетровську область ударними БПЛА.

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Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис. будинків, де загалом мешкають 76 тис. людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили, — зазначив Лисак. — Аварійно-відновлювальні бригади працюють.

Крім того, ворог цілий по критичній інфраструктурі Нікопольського району — уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт.

В результаті без світла залишились понад 3 тис. абонентів у Нікополі та понад 6,4 тис. у районі. Електропостачання вже відновили.

Ворог також двічі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії — страждали Марганець і Покровська сільська громада.