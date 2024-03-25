Затримання ухилянтів на кордоні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193689-moldova-dopomagatyme-ukrayini-lovyty-viyskovozobov-yazanyh-na-kordoni-mvs.html

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Молдова співпрацюваме з українською владою і допомагатиме ловити військовозобов’язаних.

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Молдовські прикордонники планують допомагати ДПСУ ловити українських чоловіків, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон. Відповідну заяву міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, передає Ziarul de Garda.

Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, — це чоловіки віком від 18 до 60 років, — зазначив він.

За його словами, практично щотижня молдовські прикордонники проводять одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Молдова, або громадянами Молдови спільно з українцями.

Ми намагаємося встановити тісніший зв’язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти і запобігти нелегальній міграції, — додав Ефрос.

Як відомо, воєнний стан в Україні оголосили після повномасштабного вторгнення росії. Чоловікам призовного віку заборонили виїжджати за кордон.

Нагадаємо, з середини лютого Державна прикордонна служба України розпочала використовувати реєстр «Оберіг», щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.