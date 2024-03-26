НАТО розглядає питання про збиття російських ракет. Фото:

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НАТО розглядає питання про збиття російських ракет, які летять у бік території країн-членів блоку.

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Північноатлантичний альянс аналізує різні концепції. Зокрема, варіант зі збиттям ракет, коли вони перебувають «дуже близько» до кордону НАТО. Однак збивати російські повітряні цілі потрібно за згодом України та з урахуванням міжнародних наслідків. Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив в інтерв’ю RMF24.

За його словами, інцидент із російською ракетою в Польщі є «радше навмисним актом». Шейна наголосив, що росіяни знали, що якщо ракета піде далі вглиб Польщі, то її знищать. В польському МЗС гадають, що таким чином Москва хотіла перевірити міцність оборони та пильність Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня російська федерація завдала масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет порушила повітряний простір Польщі — залетіла у районі села Осердув у Люблінському воєводстві й перебувала там 39 секунд. Польща піднімала в небо винищувачі.

Вже втретє російська ракет порушує повітряний простір Польщі, але жодного разу польська армія не наважувалася збити повітряну ціль.

Джерело: RMF24