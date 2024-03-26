Супутник зробив фото ураженого корабля «Іван Хурс». Фото:

https://racurs.ua/ua/n193723-suputnykovi-foto-urajenogo-korablya-ivan-hurs-opublikuvaly-osint-analityky.html

Ракурс

Супутникові знімки російського розвідувального корабля «Іван Хурс» з’явилися в мережі.

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Судно зафіксували на причалі в окупованому Севастополі до ракетної атаки (23 березня) і після (24 березня). На фото видно, що є пошкодження задньої частини судна. Світлини OSINT-проект «КіберБорошно» опублікував у Telegram.

Також можна побачити сліди удару по причалу. Аналітики повідомили й координати, за якими уразили ворожий корабель — 44.61329,33.52901.

«Іван Хурс» — це перше російське серійне розвідувальне судно зв’язку. Цей новітній корабель, який входить до складу Чорноморського флоту рф, може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. Він був спущений на воду у 2017 році.

Нагадаємо, командування Військово-морських сил ЗСУ повідомило про ураження 24 березня російського новітнього розвідувального корабля «Іван Хурс». Було завдано удару по розвідувальному обладнанню в штурмовій частині судна, тому зараз корабель не готовий виконувати бойові завдання за призначенням.

Напередодні російські ЗМІ повідомляли про влучання двох ракет у корабель «Іван Хурс».