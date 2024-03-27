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Ракурс
Рашиcти масово завозили на ТОТ робітників з Центральної Азії, фото: LiveJournal

Після теракту у Підмосков’ї росіяни почали перевіряти завезених до Маріуполя громадян Таджикистану — ЦНС

27 бер 2024, 12:43
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Російські загарбники після резонансного теракту у Crocus City Hall у Підмосков’ї, котрий стався 22 березня, почали перевірку цілої етнічної групи на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві фсб почало перевірку громадян Таджикистану, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом на ТОТ проживають близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану.

У москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять «профілактичні бесіди», — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, у рф вже заявили, що за терактом у Crocus City Hall нібито стоять США, Велика Британія та Україна.

Джерело: Ракурс


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