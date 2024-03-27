Рашиcти масово завозили на ТОТ робітників з Центральної Азії, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n193752-pislya-teraktu-u-pidmoskov-yi-rosiyany-pochaly-pereviryaty-zavezenyh-do-mariupolya-gromadyan.html

Ракурс

Російські загарбники після резонансного теракту у Crocus City Hall у Підмосков’ї, котрий стався 22 березня, почали перевірку цілої етнічної групи на тимчасово окупованих територіях України.

.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві фсб почало перевірку громадян Таджикистану, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом на ТОТ проживають близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану.

У москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять «профілактичні бесіди», — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, у рф вже заявили, що за терактом у Crocus City Hall нібито стоять США, Велика Британія та Україна.