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Ракурс
В Україні невдовзі розпочнеться демобілізація строковиків, фото: «Україна кримінальна»

ЗСУ та Держспецслужба транспорту затвердили терміни демобілізації строковиків — нардеп

27 бер 2024, 13:30
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В Україні невдовзі розпочнеться демобілізація строковиків.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Демобілізація строковиків згідно затверджених графіків в Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту почнеться 2 квітня і завершиться 31 травня, — зазначив він. — Тобто в різних частинах демобілізація строковиків відбудеться в один з днів в цьому проміжку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 березня підписав указ № 149/2024, котрий передбачає звільнення у запас військовослужбовців строкової служби, строк якої завершився під час дії військового стану.

Джерело: Ракурс


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