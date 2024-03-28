Кремль запитали, чому путін не поїхав на місце бійні в «Крокусі» - відповідь може здивувати

https://racurs.ua/ua/n193795-kreml-zapytaly-chomu-putin-ne-poyihav-na-misce-biyni-v-krokusi-vidpovid-moje-zdyvuvaty.html

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Спікера Кремля Дмитра Пєскова запитали на брифінгу, чому диктатор володимир путін досі не приїхав на місце теракту у «Крокусі», який стався 22 березня.

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Пєсков відповів, що «путін там заважав би».

Така поїздка була б недоцільною, заважала б роботі штабу, — сказав він.

Також, за словами Пєскова, у планах путіна поки немає і поїздки до Бєлгорода, який регулярно потрапляє під атаки ЗСУ.

Сьогодні так званий президент так званої росії, за словами Пєскова, працює в Ново-Огарьово і проведе нараду з морських російських курортів.

Нагадаємо, що путін відреагував на теракт під Москвою тільки через добу. Він визнав, що відповідальність за теракт лежить на бойовиках ІДІЛ, але відразу обмовився, що його міг замовити «український режим.

А нацисти ніколи не гидували використовувати найбрудніші методи, — сказав він.

Теракт у «Крокус Сіті Голі» є провалом російських спецслужб, які не змогли запобігти йому, попри попередження з боку Сполучених Штатів, вважають західні експерти.

Аналітики також вказали на те, що теракт не має жодного відношення до України, а спроби Кремля якось пов’язати з ним Україну є «незграбними», й викликають занепокоєння.

У розмові з Голосом Америки Джордж Баррос з Інституту вивчення війни та Боб Гамільтон, полковник у відставці й керівник досліджень програми «Євразія» Інституту досліджень зовнішньої політики, загалом розкритикували відповідь Росії на терористичний напад та вказали на некомпетентність російських спецслужб та уряду.