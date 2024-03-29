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Ракурс
Наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, фото: «Факти»

росія хоче повторити екологічну катастрофу з підривом ГЕС — Зеленський

29 бер 2024, 15:46
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 березня, атакували Канівську та Дністровську ГЕС.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведення Ставки, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, під час сьогоднішнього засідання РНБО обговорювалися питання завданої російськими ударами шкоди українській енергетиці, а також найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об'єктах.

Крім того, на засіданні Ставки обговорювали питання контрактів на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси, — зазначив Зеленський. — Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію.

Джерело: Ракурс


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