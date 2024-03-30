США таємно схвалили передачу Ізраїлю озброєння. Фото:

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Військову допомогу Ізраїлю погодили в Сполучених Штатах Америки.

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Останніми днями адміністрація президента Джо Байдена таємно санкціонувала передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів. Це було зроблено попри занепокоєння Вашингтона щодо очікуваного військового наступу на місто Рафах на півдні Гази. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на анонімних співрозмовників.

Зазначається, що ізраїльській армії передадуть понад 1 тис. 800 авіабомб MK84 та 500 бомб MK82. Також Армія оборони Ізраїлю отримає 25 винищувачів F-35A та двигуни на суму приблизно 2,5 млрд дол.

WP пише, що американська армія вже практично не використовує авіабомби, які планується передати Ізраїлю, через ризик ураження великої кількості цивільних.

Однак, як йдеться у статті, деякі представники Демократичної партії США вважають, що Вашингтон повинен утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення у разі наступу на Рафах та послабити обмеження на доставлення гуманітарної допомоги в Газі.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що спікер Палати представників США Майк Джонсон винесе питання допомоги Україні на голосування після Великодня, яке католики відзначають 31 березня.

Джерело: The Washington Post