Пляжний сезон запланували в Одесі

https://racurs.ua/ua/n193873-plyajnyy-sezon-zaplanuvaly-v-odesi.html

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В Одесі планують відкрити пляжі на літній сезон.

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Про це розповів «Суспільному» голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Перед цим пляжі та наявність укриттів поруч мають перевірити відповідні служби, аби перебування біля моря було безпечним для людей.

Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Безпекова складова в Одесі, останнім часом дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати. Ми для цього минулого року відкривали пляжний сезон: оздоровити людей, дати місту нашому і регіону новий подих, — сказав Кіпер.

Він згадав про стихійні пляжі, які утворилися в місті. Вони були небезпечними, тому було прийнято рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття".

Щодо цьогорічного сезону, то Кіпер прогнозує: після травневих свят на одеських пляжах знову побільшає людей. Аби відкрити пляжі, за його словами, потрібно пропрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами.