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Росіяни в ніч на 31 березня атакували енергоінфраструктуру України
На Рівненщині уламки пошкодили електроопору — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n193889-na-rivnenschyni-ulamky-poshkodyly-elektrooporu-ova.htmlРакурс
На Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.
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Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене, — зазначив він.
Також незначних пошкоджень зазнав фельдшерсько-акушерський пункт.
Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було. Люди не постраждали, — додав Коваль.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Ціллю атак росіян була енергосистема України.