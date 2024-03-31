Росіяни в ніч на 31 березня атакували енергоінфраструктуру України

https://racurs.ua/ua/n193889-na-rivnenschyni-ulamky-poshkodyly-elektrooporu-ova.html

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На Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.

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Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене, — зазначив він.

Також незначних пошкоджень зазнав фельдшерсько-акушерський пункт.

Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було. Люди не постраждали, — додав Коваль.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Ціллю атак росіян була енергосистема України.