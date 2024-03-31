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Ракурс
Повінь в Алтайському краї росії. Фото: росЗМІ

росія тоне — в Алтайському краї сотні будинків пішли під воду (ФОТО)

31 бер 2024, 20:20
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Країна-агресор росія страждає через примхи природи.


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Зокрема, в Алтайському краї затопило низку населених пунктів. Через різке потепління виникла сильна повінь, яка 31 березня призвела до підтоплення близько 480 будинків. Загалом активна фаза весняної повені спостерігається у 22 суб'єктах рф. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на МНС росії.

Диктатура стверджує, що підтопленими залишається 478 житлових будинків та 943 присадибні ділянки у 40 населених пунктах.

А в Алтайському краї через стихійне лихо перекрили дев’ять ділянок автомобільних шляхів. Евакуювати з зони підтоплення довелося сотні осіб.

Повінь в Алтайському краї росії. Фото: росЗМІ

Повінь в Алтайському краї росії. Фото: росЗМІ

Повінь в Алтайському краї росії. Фото: росЗМІ

Повінь в Алтайському краї росії. Фото: росЗМІ

Повінь в Алтайському краї росії. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, на початку березня в російській Казані виникла масштабна пожежа на території вищого танкового командного училища. Вогонь пошкодив один із корпусів, а курсантів армії країни-агресора довелося евакуювати.

Джерело: Ракурс


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