путін пояснив, чому Франція і Німеччина підтримують Україну - диктатор киває на Бонапарта та Гітлера

Геополітичні недоброзичливці хочуть «дорозвалити» росію і взяти реванш за поразки Гітлера та Наполеона. Такий новий урок історії російський диктатор володимир путін дав 2 квітня на колегії МВС рф.

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Ось що він сказав:

Після розвалу СРСР геополітичні недоброзичливці росії хочуть дорозвалити те, що залишилося. Дорозвалити російську федерацію, щоб підкорити все, що залишиться, своїм геополітичним інтересам.

Як не дивно, хтось хоче реваншу за невдачі у боротьбі з росією ще за історичних часів, за невдалі походи Гітлера на росію, Наполеона тощо. Таких історичних прикладів дуже багато, і, як не дивно, в історичній пам’яті тих недоброзичливців, про яких я сказав, багато зберігається. Але я з цим стикався. Дивно, але факт.

Хтось намагається зберегти свою гегемонію, зокрема за рахунок росії після її можливого дроблення. Мабуть, хтось порахував нашу країну слабкою ланкою. Помиляються. І на мій погляд, уже багато хто зрозумів, що помиляються. Нікому не вдасться розвалити росію.