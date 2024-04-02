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путін пояснив, чому Франція і Німеччина підтримують Україну - диктатор киває на Бонапарта та Гітлера
путін пояснив, чому Франція і Німеччина підтримують Україну — диктатор киває на Бонапарта та Гітлераhttps://racurs.ua/ua/n193979-putin-poyasnyv-chomu-franciya-i-nimechchyna-pidtrymuut-ukrayinu-dyktator-kyvaie-na-bonaparta.htmlРакурс
Геополітичні недоброзичливці хочуть «дорозвалити» росію і взяти реванш за поразки Гітлера та Наполеона. Такий новий урок історії російський диктатор володимир путін дав 2 квітня на колегії МВС рф.
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Ось що він сказав:
Після розвалу СРСР геополітичні недоброзичливці росії хочуть дорозвалити те, що залишилося. Дорозвалити російську федерацію, щоб підкорити все, що залишиться, своїм геополітичним інтересам.
Як не дивно, хтось хоче реваншу за невдачі у боротьбі з росією ще за історичних часів, за невдалі походи Гітлера на росію, Наполеона тощо. Таких історичних прикладів дуже багато, і, як не дивно, в історичній пам’яті тих недоброзичливців, про яких я сказав, багато зберігається. Але я з цим стикався. Дивно, але факт.
Хтось намагається зберегти свою гегемонію, зокрема за рахунок росії після її можливого дроблення. Мабуть, хтось порахував нашу країну слабкою ланкою. Помиляються. І на мій погляд, уже багато хто зрозумів, що помиляються. Нікому не вдасться розвалити росію.
Це приблизний переказ виступу путіна на колегії МВС рф за версією «Медузи». Видання зазначило, що висловлювання російського лідера трохи відредаговані зі збереженням сенсу.