Російські загарбники втратили вже понад 444 тис. осіб, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193982-rosiyski-zagarbnyky-vtratyly-vje-ponad-7-tys-tankiv-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 444 тис. 370 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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