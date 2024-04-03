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Російські загарбники втратили вже понад 444 тис. осіб, фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники втратили вже понад 7 тис. танків (ІНФОГРАФІКА)

3 кві 2024, 08:29
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 444 тис. 370 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 9 танків;
  • 13 тис. 368 бойових броньованих машин;
  • 11 тис. 142 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 25 одиниць РСЗВ;
  • 745 одиниць засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 8 тис. 796 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 59 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 14 тис. 813 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 838 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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