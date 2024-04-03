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Російські загарбники втратили вже понад 444 тис. осіб, фото: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники втратили вже понад 7 тис. танків (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n193982-rosiyski-zagarbnyky-vtratyly-vje-ponad-7-tys-tankiv-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 444 тис. 370 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 9 танків;
- 13 тис. 368 бойових броньованих машин;
- 11 тис. 142 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 25 одиниць РСЗВ;
- 745 одиниць засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 8 тис. 796 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 59 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 14 тис. 813 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 838 одиниць спеціальної техніки.
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