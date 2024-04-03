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Ракурс
Рашисти здійснили чергову нічну атаку «шахедами», фото: «Мілітарний»

Чотири «шахеди» знищили сили ППО у ніч на 3 квітня (ІНФОГРАФІКА)

3 кві 2024, 08:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 квітня, атакували Україну чотирма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, запущеними з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усі чотири безпілотники були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Крім того, рашисти уночі вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300.

Джерело: Ракурс


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