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Рашисти здійснили чергову нічну атаку «шахедами», фото: «Мілітарний»
Чотири «шахеди» знищили сили ППО у ніч на 3 квітня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n193983-chotyry-shahedy-znyschyly-syly-ppo-u-nich-na-3-kvitnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 квітня, атакували Україну чотирма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, запущеними з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усі чотири безпілотники були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Крім того, рашисти уночі вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300.