рф у червні мобілізує ще 300 тис. військових, заявив Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n193998-rf-gotuie-na-cherven-mobilizaciu-300-tys-viyskovyh-zelenskyy.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація готує мобілізацію на початку літа 2024 року.

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Москва планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з його фінським колегою Олександром Стуббом. Захід транслювався на сторінці глави держави у Facebook.

Можу сказати, що 1 червня росія готова мобілізувати 300 тис. додаткових військових, — зазначив він.

Також президент переконував, що до Збройних сил України цього року не будуть мобілізувати 500 тис. осіб. Зеленський заявив, що «півмільйона нам не потрібно». При цьому він відмовився називати число, яке влада хоче призвати до війська.

Нагадаємо, наприкінці березня на окупованих територіях Луганської області розпочалася нова хвиля примусової «мобілізації». Весняному фейковому «призову» підлягають чоловіки 1994−2006 років народження. Російські загарбники розшукують навіть юнаків, яким у цьому році вже виповнилося 18 років.