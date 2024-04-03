Народна артистка України заочно отримала 10 років тюрми. Фото: прокуратура

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Ракурс

Народна артистка Україна отримала тюремний строк за співпрацю з окупантами.

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Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину народної артистки України, якій інкримінували колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111−1 КК України). Її заочно засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна. Про це Офіс генпрокурора 3 березня повідомив у Telegram.

У ході слідства з’ясувалося, що жителька Херсону, яка понад 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання «Народної артистки України», після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Загарбники спершу призначили її директором двох музичних шкіл, а потім вона стала завідувати в Генічеську так званим «Херсонским областным русским академическим музыкально-драматическим театром».

Зараз зловмисниця поширює російську пропаганду та брала участь у ворожих заходах. Зокрема, вона виступала у супроводі «хору військ національної гвардії російської федерації» під час концерту, присвяченого «входженню до складу рф нових територій» Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

В Офісі генпрокурора не назвали прізвище артистки, але ЗМІ стверджують, що мова йде про народну артистку України Ружену Рубльову.

Нагадаємо, колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник, який працював у часи Віктора Януковича, заочно отримав 15 років тюрми. Після того, як він втік до росії, Табачник співпрацює з ФСБ, консультує гауляйтерів та колаборантів на окупованих українських територіях.