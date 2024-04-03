Три російські ДРГ намагалися прорватися на Сумщину. Фото:

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Російські диверсанти не полишають спроб прорвати український кордон на Півночі.

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За останній тиждень три російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися зайти у Сумську область. Однак ці спроби були зупинені українськими прикордонниками. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 3 квітня заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, упродовж 2023 року на підступах до України затримали 52 диверсійно-розвідувальні групи з країни-агресора.

Артюх розповів і про ситуацію в області. Очільник ОВА наголосив, що зараз найбільшу шкоду завдають керовані авіаракети. З початку року російські літаки здійснили 412 ударів керованими авіаційними бомбами. Однак ворог більше не скидав на Сумщину півторатонні бомби.

Також в окремих районах триває евакуація, з початку якої з прикордоння Сумщини вдалося вивезти до більш безпечних місць понад 11,5 тис. осіб, серед них — понад 1 тис. 700 дітей.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба у березні повідомляла, що в Сумській області ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися вглиб України, але їм завадили бійці Сил оборони. По ворогах відкривали вогонь на ураження.