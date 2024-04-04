У Молдові знайшли уламки «Шахеда», фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

https://racurs.ua/ua/n194042-ulamky-shaheda-znayshly-u-molodovi-foto.html

Ракурс

На півдні Молдови знову знайшли фрагменти знищеного безпілотника типу «Шахед» поблизу кордону з Україною.

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Про це сьогодні, 4 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомила прикордонна поліція Молдови.

Уламки були виявлені біля села Етулія Вулканештського району за 500 м від кордону з Україною.

Зазначається, що доступ до району, де були знайдені уламки безпілотника, був обмежений. Наразі уламки аналізують фахівці, які поки що не виявили жодних ризиків.

Вперше уламки «Шахеда» у Молдові виявили у 11 лютого 2024 року також поблизу села Етулія. Тоді серед уламків була бойова частина з приблизно 50 кг вибухової речовини. 17 лютого в цьому ж районі знову були виявлені уламки «шахеда».