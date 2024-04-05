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Ракурс
Росіяни вночі «Шахедами» та «Іскандерами» атакували Україну. Фото:

Вночі ворог кількома хвилями «Шахедів» атакував Україну та бив «Іскандерами»

5 кві 2024, 08:50
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Атаку «Шахедів» відбивали українські військові вночі 5 квітня.


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З мису Чауда в окупованому Криму росіяни запустили 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Перехоплювали ворожі дрони мобільні вогневі групи Сил оборони. Вони зуміли збити всі російські безпілотники в Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Про це Повітряні сили ЗСУ 5 квітня повідомили у Telegram.

Також минулої ночі противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М». Ними атакували з Бєлгородської області.

У Силах оборони Півдня поінформували, що окупанти спрямували удар на енергетичну інфраструктуру Одеської області. У небі над регіоном були знищені чотири ворожі дрони. А в Запорізькому районі уламки збитих безпілотників пошкодили приватні будинки.

Нагадаємо, 4 квітня на півдні Молдови знову знайшли фрагменти знищеного безпілотника типу «Шахед» поблизу кордону з Україною. Уламки були виявлені біля села Етулія Вулканештського району за 500 м від кордону з Україною.

Джерело: Ракурс


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