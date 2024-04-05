Двоє іноземців готували обстріл штабу Сил оборони на Одещині. Фото: СБУ

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Іноземці готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині.

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На російську ФСБ працювали двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. Вони за завданням ворога розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій «потрібних» об'єктів зловмисники збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи. Про це 5 квітня повідомили в Службі безпеки України.

Агентура не лише самостійно обходила вулиці Одесі, але й використовували «втемну» місцевих мешканців. Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні. А насправді ж там вербували інформаторів для росії.

Окупанти після отриманих від агентів даних планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ. Однак СБУ викрила зловмисників ще на початковому етапі їхньої діяльності.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у Харківській області Служба безпеки України в ході спецоперації затримала сім’ю зрадників, які хотіли підірвати залізничні ешелони українських Сил оборони.