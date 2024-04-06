Україна могла знищити 5% всіх бомбардувальників Ту-95 рф. Фото:

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Країна-агресор росія могла втратити 5% всіх стратегічних бомбардувальників Ту-95 внаслідок нальоту українських БпЛА на Енгельс.

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У разі підтвердження інформації українських ЗМІ про серйозні пошкодження трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на російському аеродромі «Енгельс-2» під час атаки дронів у ніч на 5 квітня можна буде стверджувати, що рф втратила близько 5% цих літаків. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що зазвичай українські Сили оборони атакують окремі авіабази, але напередодні було завдано ударів відразу по трьох летовищах. Це є «помітним зрушенням у можливостях».

В ISW вказують, що станом на 2023 рік росія мала приблизно 60 літаків Ту-95. А можлива втрата п’яти відсотків цих бортів буде «помітною втратою» для Москви.

Також військові експерти зауважують, що постійні удари ЗСУ по російських аеродромах погіршать здатність ворожої авіації завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України.

Нагадаємо, напередодні українські Сили оборони одночасно завдали ударів по трьох аеродромах на території країни-агресора. У ніч з 4 на 5 квітня були атаковані летовища «Морозовськ», «Енгельс» та «Єйськ». З інформацією ЗМІ, в Енгельсі могли перебувати щонайменше вісім стратегічних бомбардувальників: три Ту-160 та п’ять Ту-95.

На військовому аеродромі у Єйську у переддень атаки БПЛА знаходилось близько 30 повітряних суден, а еа летовищі у Морозовську станом на 4 квітня було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких Су-34.