Російські дрони пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n194120-nichna-ataka-rosiyskyh-droniv-poshkodyla-obiekt-vysokovoltnoyi-mereji-ukrenergo-na-harkivschyni.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 квітня, завдали масованого удару дронами по Харківщині.

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Серед пошкоджених цивільних об'єктів — об'єкт високовольтної мережі НЕК «Укренерго». Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

Внаслідок цього диспетчерський центр «Укренерго» змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень. Зараз ремонтні бригади працюють над відновленням енергопостачання.

Росіяни продовжують терористичні напади, зокрема, і на енергетику Харківщини. Через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення не даємо, — наголошують в «Укренерго». — Але енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше заживити в повному обсязі критичну інфраструктуру, споживачів та промисловість.

В «Укренерго» закликають: