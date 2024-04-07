На окупованих територіях посилюється криза, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n194121-na-okupovanomu-zaporijji-socialno-ekonomichna-kryza-nabyraie-novyh-masshtabiv-cns.html

Ракурс

На окупованій частині Запорізької області спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальній та економічній сферах.

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Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що серед основних факторів, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення:

постійне зростання безробіття;

високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту;

затримки заробітних плат для працівників місцевих «підприємств». Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців.

За наявною інформацією, стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване «відрядження» з території рф з відповідним фінансовим забезпеченням, який значно переважає місцеві норми, — зазначають у ЦНС.