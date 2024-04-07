Море протестувальників під парламентом Будапешта вимагало відставки Орбана

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Ракурс

У центрі Будапешта мітингувальники вийшли на акцію протесту проти уряду Віктора Орбана.

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Протестувальники пройшли до парламенту з гаслами «ми не боїмося» та «Орбан у відставку!».

Марш очолив Петер Мадьяр, який став відомим, коли зробив розкритикував внутрішню роботу уряду. Він звинуватив Антала Рогана, міністра, який очолює офіс Орбана, у керуванні централізованою пропагандистською машиною.

Приводом для масових акцій стала публікація аудіозапису зі свідченнями про корупцію в уряді країни.

Мадьяр у лютому він відзначився низкою заяв із критикою на адресу уряду Орбана. Саме він опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, екс-міністром юстиції Юдіт Варга, де вона детально описала спробу старшого помічника глави кабінету Орбана втрутитися у справу про хабарництво. Нині прокуратура перевіряє дані заяви.