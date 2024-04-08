У Румунії стартували найбільші військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24

https://racurs.ua/ua/n194161-naybilshi-viyskovo-morski-navchannya-nato-sea-shield-24-startuvaly-u-rumuniyi.html

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У Румунії стартували найбільші військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24.

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В маневрах візьмуть участь понад 2 тис. 200 військовослужбовців та 135 кораблів і літаків з 12 країн-членів і партнерів Альянсу.

Війська Румунії, США, Польщі, Молдови та інших держав відпрацюють протиповітряну оборону, операції в Чорному морі та річковій зоні.

Маневри відбудуться на Чорному морі та річці Дунай. За сценарієм мають бути пошуково-рятувальні операції, боротьба з незаконними діями на річці та морі, надання допомоги судам, що зазнають катастрофи, забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури.