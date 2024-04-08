Торгівлю в обхід польського кордону розширять: Україна та Угорщина підписали угоду

Поки польські фермери продовжують блокаду, Україна та Угорщина домовилися про розширення пропускної спроможності на кордоні.

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Йдеться про відкриття нового п.п. «Велика Паладь — Надьгодош», а також дозволі порожнім вантажівкам користуватися пунктом «Лужанка — Берегшурань». Це дозволить збільшити обсяги експорту з України через угорський кордон.

Уряди України та Угорщини погодили зміни до угоди про контроль прикордонного руху. Це відкриває шлях до створення пункту пропуску «Велика Паладь — Надьгодош» для легкового транспорту.

Віцепрем'єр з відновлення України Кубраков додав, що український уряд також працює над перемовинами щодо спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною, який дозволить пришвидшити контрольні процедури й зменшити час на перетин кордону.

Нагадаємо, з 2022 року україно-польський кордон постійно блокується через акції протесту польських перевізників та фермерів. Станом на ранок, 8 квітня, заблокованими залишаються три пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про «Ягодин», «Раву-Руську», та «Угринів». В черзі на них перебувають близько 500 вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.