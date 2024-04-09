Кожен чоловік 18-60 років буде зобов'язаний мати при собі військовий квиток - законопроект про мобілізацію

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У законопроекті про мобілізацію, затвердженому комітетом Ради 9 квітня, йдеться, що військовий квиток зможуть перевіряти на кордоні, при виїзді та в’їзді до країни.

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Це стосуватиметься всіх чоловіків, від 18 до 60 років, незалежно від їх придатності до служби або відстрочок.

У висновках комітету, які публікують нардепи, йдеться, що кожен чоловік зазначеного віку буде зобов’язаний носити при собі військовий квиток. І пред’являти його на вимогу поліцейських, співробітників ТЦК, а також прикордонників як на пунктах пропуску, так і в прикордонній смузі.

Інший важливий аспект необхідності носити військовий квиток для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років: оформлення консульських послуг за кордоном буде здійснюватиметься лише за наявності військово-облікових документів.

При цьому у затвердженому сьогодні Комітетом Ради з нацбезпеки законопроекті про мобілізацію прямо говориться, що військовий квиток у консульствах вимагатимуть, зокрема, у 18-річних українців.

Тобто тим юнакам, які виїхали з України до цього віку, потрібно буде повернутися додому і стати на облік у ТЦК, щоб мати можливість оформляти українські документи за кордоном.

Реєстрація електронного кабінету військовозобов’язаного залишається добровільною. У ВР запропонували дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані в ТЦК, — заявив у коментарі РБК-Україна нардеп та член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За даними народного депутата, українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані в декілька способів:

через електронну адресу;

через телефонний дзвінок;

через електронний кабінет.

У мобілізаційному законопроєкті нардепам дозволяється забронювати від армії по два своїх помічники.