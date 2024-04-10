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Ракурс
Нардепи відвели собі вісім місяців на новий законопроєкт про демобілізацію

Нардепи відвели собі вісім місяців на новий законопроєкт про демобілізацію

10 кві 2024, 18:46
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У Раді заклали вісім місяців на новий законопроєкт про демобілізацію.


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9 квітня парламентський комітет вирішив розробити законопроєкт про ротації і демобілізацію окремо від закону про мобілізацію. У ньому мають урахувати багато нюансів і факторів, аби прибрати ризики негативного впливу на обороноздатність держави. Це відбуватиметься у співпраці з МО і Генштабом, пише «Ліга».

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив:

Є доручення від парламентського комітету — розробити впродовж восьми місяців новий законопроєкт про ротації і демобілізацію. У новому документі треба урахувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

За словами речника МО, робота над новим законопроєктом виконуватиметься у взаємодії між Міноборони і Генштабом.

Рада 10 квітня почала розглядати 4 тис. 263 правки до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що за документ голосуватимуть завтра.

Положення про демобілізацію прибрали з урядового законопроєкту на прохання військового командування. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав Міністру оборони Рустему Умєрову лист, в якому запропонував розглянути положення про демобілізацію окремо від урядового закону про мобілізацію.

Умєров погодився з пропозицією Сирського та звернувся з відповідним листом до Кабінету міністрів.

Окремі положення законопроекту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання щодо підстав звільнення з військової служби та запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо в іншому законопроєкті, — зазначив Умєров.

Джерело: Ракурс


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