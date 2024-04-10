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Атака рф балістикою по Одеському району - четверо загиблих, серед них 10-річна дівчинка

Атака рф балістикою по Одеському району — четверо загиблих, серед них 10-річна дівчинка

10 кві 2024, 19:42
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Четверо людей загинули, зокрема 10-річна дівчинка, через атаку рф по Одеському району.


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Ще семеро людей отримали поранення, одному чоловіку ампутували ноги, його рятують лікарі, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Російські нацисти у другій половині 10 квітня обстріляли Одещину балістичними ракетами, попередньо «Іскандер-М». Пошкоджена транспортна інфраструктура та вантажівки.

У Силах оборони Півдня заявили, що московити били по транспортній інфраструктурі. Є влучання в АЗС, що підсилює вибухову небезпеку.

Уранці 10 квітня росіяни повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі, намагаючись знищити промисловий потенціал Одеського регіону. За даними Сил оборони півдня, ракети спрямували з окупованого Криму.

Джерело: Ракурс


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