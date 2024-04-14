Рашисти налагодили схему розповсюдження наркотиків на ТОТ

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Окупанти налагодили схему постачання наркотиків на ТОТ, фото: PxHere
Рашисти налагодили схему розповсюдження наркотиків на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n194360-rashysty-nalagodyly-shemu-rozpovsudjennya-narkotykiv-na-tot.htmlРакурс
Частини окупованих регіонів України захлиснула величезна хвиля розповсюдження різноманітних наркотиків.
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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За даними українського підпілля найбільш вразливим до цієї проблеми став Донбас. Тут вже роками працюють масштабні схеми постачання з рф, виготовлення та розповсюдження різноманітних наркотичних засобів. Здебільшого контролюють та охороняють цей бізнес кадирівські бандформування, — вказано в повідомлені.
Зазначається, що наркоманія — це дуже поширене явище серед окупантів:
- до лав окупаційних військ не соромляться брати наркозалежних і саме такі проявляють особливу жорстокість щодо місцевого населення;
- дуже часто російські солдати грабують аптеки та розправляються з провізорами, коли ті не можуть їм дати потрібні препарати. Адже загалом ситуація на ТОТ із постачанням ліків стає критичною.
У ЦНС закликають допомогти припинити злочини окупантів та колаборантів, повідомляючи про такі до відповідного Telegram-каналу.
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