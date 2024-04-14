Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти налагодили схему постачання наркотиків на ТОТ, фото: PxHere

Рашисти налагодили схему розповсюдження наркотиків на ТОТ

14 кві 2024, 16:40
999

Частини окупованих регіонів України захлиснула величезна хвиля розповсюдження різноманітних наркотиків.


.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За даними українського підпілля найбільш вразливим до цієї проблеми став Донбас. Тут вже роками працюють масштабні схеми постачання з рф, виготовлення та розповсюдження різноманітних наркотичних засобів. Здебільшого контролюють та охороняють цей бізнес кадирівські бандформування, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що наркоманія — це дуже поширене явище серед окупантів:

  • до лав окупаційних військ не соромляться брати наркозалежних і саме такі проявляють особливу жорстокість щодо місцевого населення;
  • дуже часто російські солдати грабують аптеки та розправляються з провізорами, коли ті не можуть їм дати потрібні препарати. Адже загалом ситуація на ТОТ із постачанням ліків стає критичною.

У ЦНС закликають допомогти припинити злочини окупантів та колаборантів, повідомляючи про такі до відповідного Telegram-каналу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів