Прикордонники Сумщини відбили напад російської ДРГ

https://racurs.ua/ua/n194379-prykordonnyky-sumschyny-vidbyly-napad-rosiyskoyi-drg.html

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Напад ворожої ДРГ відбили прикордонники на Сумщині. Про це 15 квітня розповіли в прес-службі Держприкордонслужбі України.

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Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території. Диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження. Ворог ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив, — йдеться у повідомленні ДПСУ.

3 квітня голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомляв, що за тиждень в області зупинили три російських ДРГ.

Загалом за 2023 рік на підступах до України затримали 52 диверсійно-розвідувальні групи з рф.

За його словами, найбільше шкоди наразі завдають керовані авіаракети. За три місяці зафіксовано 412 авіаударів із застосуванням КАБів. Повторів використання авіабомб вагою 1500 кг на Сумщині більше не було.

Артюх додав, що за весь період евакуації з прикордоння Сумщини вдалося вивезти до більш безпечних місць понад 11,5 тисяч людей. Понад 1700 з них — діти.