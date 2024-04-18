Польські фермери поновили блокування двох пунктів пропуску. Фото:

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Блокування українського кордону поновили польські фермери у четвер, 18 квітня.

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Сьогодні з 9.00 мітингувальники знову блокують напрямки пунктів пропуску «Корчова — Краківець» та «Медика — Шегині». На ПП «Краківець» обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку «Шегині» — як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У чергах на польській території проїзду в бік України очікуються майже 1 тис. 500 вантажівок. Не спостерігається ускладнення руху автобусів та легкових авто.

Зазначається, що «Шегині» блокуватимуться до завтрашнього ранку, а «Краківці» до ранку 20 квітня.

Лідер польського осередку аграріїв «Підкарпатське обмануте село» Роман Кондрув заявив, що фермери пропускатимуть одну вантажівку на годину, інший транспорт їхатиме без перешкод.

Нагадаємо, з 9 лютого поляки поновили блокаду на кордоні з Україною. Фермери розпочали протести, як на дорогах країни, так і в пунктах пропуску з Україною. Очікується, що блокада триватиме щонайменше до кінця квітня.