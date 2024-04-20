Школярів окупованої Луганщини змушують вивчати «основні терміни російських духовно-моральних цінностей»

Рашисти посилюють пропаганду на ТОТ, фото: «Главк»

https://racurs.ua/ua/n194549-shkolyariv-okupovanoyi-luganschyny-zmushuut-vyvchaty-osnovni-terminy-rosiyskyh-duhovno-moralnyh.html

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До шкіл так званої «лнр» доставили чергову порцію російської пропаганди.

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Про це сьогодні, 20 квітня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Відтепер педагоги мусять навчати малечу і молодь термінам зі «Словника основних термінів, що мають відношення до сфери державної політики щодо захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам’яті», — вказано в повідомленні.

Зазанчаєтья, що у цьому «словнику» зібрані найважливіші, на думку «министерства просвещения», терміни, які мають донести школярам поточне значення таких російських пропагандистських виразів як «іноземний агент», «громадянська ідентичність», «російське козацтво», «загроза національній безпеці» тощо.

Крім того, окупанти продовжують здійснювати «націоналізацію» помешкань жителів окупованих населених пунктів регіону.