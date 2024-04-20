Палата представників схвалила законопроект про дозвіл на передачу Україні заморожених активів рф

https://racurs.ua/ua/n194566-palata-predstavnykiv-shvalyla-zakonoproekt-pro-dozvil-na-peredachu-ukrayini-zamorojenyh-aktyviv-rf.html

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Палата представників США схвалила законопроект, який передбачає дозвіл на передачу Україні заморожених активів рф.

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Україна в рамках цієї процедури може отримати майже 8 млрд дол. Але тепер законопроект має схвалити Сенат США.

Палата представників 20 квітня підтримала «Акт про мир через силу у ХХІ столітті» — законопроєкт, який передбачає дозвіл на накладення нових санкцій на рф та Іран, заходи з протидії Китаю (заборона мережі TikTok у США). Він також дозволяє використовувати конфісковані російські активи на користь України.

Адміністрація Джо Байдена, хоч і не відразу, але погодилася з допустимістю конфіскації російських суверенних активів. Однак, наскільки відомо, лише мала їх частина заморожена в американській юрисдикції.

Історія питання

Наприкінці січня 2024 року в Міністерстві юстиції України заявили, що ЄС акумулює заморожені російські активи, а надприбутки від них може передати Україні. Йшлося про російські активи на 260 млрд євро, 210 із яких заморожені на території Бельгії та Люксембургу.

А 19 березня Bloomberg повідомив, що Євросоюз підготував закон, який дозволить Україні отримати прибутки від заморожених активів рф уже в липні.

Reuters писав, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель планує запропонувати країнам ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Євросоюзі, для військової підтримки України.

Речник глави рф володимира путіна дмитро пєсков заявляв, що вилучення доходів від заморожених російських активів для фінансування України призведе до «неминучих збитків» для Євросоюзу та пригрозив «судами на десятиліття».