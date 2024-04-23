Заступника Шойгу, який заробляв криваві гроші у Маріуполі, зловили на мільйонному хабарі

Заступника Шойгу, який заробляв криваві гроші у Маруіполі, зловили на мільйонному хабарі

https://racurs.ua/ua/n194661-zastupnyka-shoygu-yakyy-zaroblyav-kryvavi-groshi-u-maruipoli-zlovyly-na-milyonnomu-habari.html

Ракурс

В росії 23 квітня затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова. Підозрюють в отриманні 1 млн рублів хабара.

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Іванова затримано в рамках справи за ч. 6 ст. 290 КК рф (отримання хабаря в особливо великому розмірі. Він відповідав за військові закупівлі та будівництво.

Шкода, крав би собі далі.

Більше подробиць про справу немає.

Журналістка Фаріда Рустамова зазначає, що Іванов «відомий широкому загалу як один із найбагатших силовиків».

Мабуть, це найвищий з погляду владної ієрархії підозрюваний з початку війни, — додає вона.

У 2022 році соратники Олексія Навального випустили розслідування про розкішне життя дружини Іванова у Франції.

Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони з 2016 року. Він відповідає за закупівлю військової продукції та займається будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів Міноборони — у тому числі на окупованих територіях України.

У травні 2023 року розслідування про Іванова також випустив Центр «Досьє". Воно присвячене тому, як заступник міністра оборони наживає особистий капітал, у рази завищуючи кошториси на державні будівельні підряди, що йдуть на відновлення окупованого російськими військами Маріуполя.