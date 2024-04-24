Настоятель Святогірської лаври УПЦ МП отримав підозру за "злив" даних про блокпости ЗСУ

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Митрополит Святогірської лаври Арсеній отримав підозру за «злив» росіянам позицій ЗСУ.

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СБУ повідомляє, що він на літургії розповів приходу, де розташовані українські блокпости у Краматорському районі. Цей момент зняли на відео, яке потім зʼявилося на сайті храму і в Telegram.

Спецслужба вважає, що в такий спосіб Арсеній хотів передати інформацію окупантам. Тепер йому загрожує вісім років позбавлення волі.

У повідомленні СБУ, опублікованому на її офіційному сайті, сказано, що Арсеній «під відеозапис назвав парафіянам адреси блокпостів українських військ», а пізніше це відео було опубліковано на сайті лаври та у місцевому телеграм-каналі.

Таким чином клірик намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі, — стверджує спецслужба.

За даними джерел «Української служби Бі-бі-сі» в СБУ, йдеться про події осені 2023 року.

СБУ також пише, що Арсеній ще до початку російського вторгнення «виражав прокремлівські наративи щодо війни в Україні», зокрема називав агресію з боку росії «громадянським конфліктом».

Українська спецслужба звинуватила Арсенію за кримінальною статтею, яка карає за поширення інформації про місцеперебування військових ЗСУ. Питання про запобіжний захід розглядається, пише СБУ.

Святогірська лавра — одна із трьох українських православних святинь, які мають статус лаври.

Вона належить до Української православної церкви, яка у травні 2022 року ухвалила рішення, що нібито свідчать про припинення підпорядкування Московському патріархату.

Лавра належить до Донецької єпархії УПЦ МП, центр якої знаходиться у підконтрольному росії Донецьку.

Згодом УПЦ МП повідомила, що митрополита Арсенія забрали співробітники правоохоронних органів

На сайті Української православної церкви з’явилося повідомлення про затримання настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія. Його місцеперебування зараз уточнюється.