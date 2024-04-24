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Ракурс
США таємно передали Україні далекобійні ATACMS у березневому пакеті допомоги

США таємно передали Україні далекобійні ATACMS у березневому пакеті допомоги

24 кві 2024, 20:09
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США таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS у пакеті допомоги на $300 млн, який схвалили ще у березні.


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Про це пише Reuters з посиланням на джерела. За даними видання, Україна вперше використала ці ракети 17 квітня під час удару по авіабазі «Джанкой» у Криму.

Яку саме кількість далекобійних ATACMS отримала Україна — невідомо.

Джерела АР додають, що ATACMS також містяться в останньому пакеті допомоги, оголошеному сьогодні.

Україна раніше офіційно підтверджувала удари в окупованому Джанкої, але не розкривала деталей, чим саме було ураження.

Джерело: Ракурс


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