ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним у розстрілі поліцейських втікати від правосуддя, фото: ДБР

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У ДБР заявили про викриття двох військових, котрі допомагали втікати від правосуддя підозрюваним у розстріл поліцейських на Вінниччині, який стався в ніч на 20 квітня.

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Одного з них вже затримано. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляють прес-служби ДБР та Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Зазначається, що після трагічної події 20 квітня нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один із них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що:

один із фігурантів передав авто для втечі за кордон;

інший — поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам.

Отримавши згоду, розшукувані військовослужбовці сховали своє авто в гаражі у батька підозрюваного. Також вони взяли автівку співслужбовця та вирушили до м. Подільська Одеської області, де були затримані, — розповіли в прокуратурі. — Для конспірації підозрюваний придбав для розшукуваних осіб мобільний телефон та разом із паспортами для виїзду за кордон передав їм ці речі в обумовленому місці.

24 квітня ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

За приховування тяжкого злочину військовослужбовцю наразі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу, іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу.