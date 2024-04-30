Російська авіабаза «Кущевська». Фото:

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Ракурс

Атака українських дронів на авіабазу «Кущевська» оцінили в розвідці Великої Британії.

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Служба безпеки України застосувала БпЛА для завдання ударів по аеродрому «Кущевська» в Краснодарському краї та низці НПЗ. У Міноборони росії заявляли про «збиття» 66 дронів. Це свідчить, що атака була масованою. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 30 квітня.

Зазначається, що на авіабазі знаходиться низка російських літаків, у тому числі Су-34 та Су-35. Росіяни залучають ці винищувачі для ударів по позиціях сил ЗСУ на фронті.

Зазвичай російські літаки з «Кущевської» та низці інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 літако-вильотів на день. Значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту.

Британська розвідка заявила, що ця успішна атака СБУ призведе до подальшого розосередження російських літаків, а також перерозподілу засобів ППО для усунення прогалин.

Здатність України завдати шкоди російській тактичній авіації, особливо використанню плануючих бомб, є ключем до більш широкої оборони лінії фронту, — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, вночі 27 квітня дрони Служби безпеки масовано атакували Краснодарський край росії. Були влучання у нафтопереробний завод «Словʼянськ-ЕКО», Ільський НПЗ та у військовий аеродром у станиці Кущевська.

Згодом супутник зафіксував пошкодження на аеродромі. Ймовірно, було пошкоджено кілька російських винищувачів Су-35.