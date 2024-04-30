Дві пускові установки ЗРК “Бук-М1” знищили Сили спецоперацій

https://racurs.ua/ua/n194871-dvi-puskovi-ustanovky-zrk-buk-m1-znyschyly-syly-specoperaciy-video.html

Ракурс

Оператори ударних дронів підрозділу Сил спеціальних операцій виявили та уразили дві пускові установки ЗРК «Бук-М1» на Сумському напрямку.

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Новина оприлюднена пресслужбою ССО.

Пускова установка російських нацистів 9А310М1 перебувала на вогневій позиції.

Машина зі складу ЗРК відстежувалась за допомогою розвідувального безпілотного комплексу Shark та була уражена іншими ударними безпілотниками неназваної моделі.

Внаслідок влучання машина, очевидно, отримала пошкодження та була знерухомлена, однак не була знищена. Тому на її евакуацію відправилась ще одна самохідна пускова установка 9А310М1.

Машину, що прийшла для буксирування ураженої одиниці, теж було підбито за допомогою ударного дрона силами підрозділу ССО.

Неназвані дрони, за допомогою яких спецпризначенці завдавали удар, мають звичайну аеродинамічну схему з хвостовим оперенням схожим з V-подібним.

Відповідно до описаного зовнішнього вигляду, мова може йти про польські ударні дрони Warmate або ж українські RAM II.

У квітні Сили оборони повідомляли про знищення пускової установки, транспортно-пускової машини та радіолокаційної станції комплексу «Бук-М2», трьох пускових «Бук-М1» та ще двох установок невідомої моделі, що були уражені з подальшою детонацією боєкомплекту.