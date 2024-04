Рада Європи готує спецтрибунал щодо воєнних злочинів росії

Рада Європи розпочала підготовку до створення спеціального трибуналу для притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.

.

Про це заявив у мережі Х міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, генеральному секретареві організації доручено підготувати необхідні документи, аби сприяти консультаціям щодо потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення.

I welcome today’s decision by @coe's Committee of Ministers on the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine, and I thank all of its members who supported the move.



This significant decision directs the CoE Secretary General to prepare the necessary documents…