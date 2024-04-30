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Рада Європи готує спецтрибунал щодо воєнних злочинів росії
Рада Європи готує спецтрибунал щодо воєнних злочинів росіїhttps://racurs.ua/ua/n194884-rada-ievropy-gotuie-spectrybunal-schodo-voiennyh-zlochyniv-rosiyi.htmlРакурс
Рада Європи розпочала підготовку до створення спеціального трибуналу для притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.
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Про це заявив у мережі Х міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, генеральному секретареві організації доручено підготувати необхідні документи, аби сприяти консультаціям щодо потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення.
I welcome today’s decision by @coe's Committee of Ministers on the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine, and I thank all of its members who supported the move.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 30, 2024
This significant decision directs the CoE Secretary General to prepare the necessary documents…
Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України, — зазначив Кулеба.
Міністр також підкреслив, що Україна й надалі працюватиме, аби трибунал повноцінно здійснював правосуддя.
Спецтрибунал для російського диктатора путіна та владної верхівки росії буде створено до кінця 2024 року. Про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, передає DW.
За його словами, наразі розглядається два основні варіанти щодо трибуналу: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення — на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи.
Крім того, у ЄС було створено нову систему передачі судочинства. Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу, — заявив Рейндерс.
Також Нідерланди запропонували провести спецтрибунал у Гаазі.