Рада Європи готує спецтрибунал щодо воєнних злочинів росії

https://racurs.ua/ua/n194884-rada-ievropy-gotuie-spectrybunal-schodo-voiennyh-zlochyniv-rosiyi.html

Ракурс

Рада Європи розпочала підготовку до створення спеціального трибуналу для притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.

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Про це заявив у мережі Х міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, генеральному секретареві організації доручено підготувати необхідні документи, аби сприяти консультаціям щодо потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення.

I welcome today’s decision by @coe's Committee of Ministers on the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine, and I thank all of its members who supported the move.



This significant decision directs the CoE Secretary General to prepare the necessary documents… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 30, 2024

Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України, — зазначив Кулеба.

Міністр також підкреслив, що Україна й надалі працюватиме, аби трибунал повноцінно здійснював правосуддя.

Спецтрибунал для російського диктатора путіна та владної верхівки росії буде створено до кінця 2024 року. Про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, передає DW.