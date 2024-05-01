Окупанти розпродують незаконно привласнені землі Приазов’я

https://racurs.ua/ua/n194912-okupanty-rozproduut-azovske-uzberejjya-cns.html

Ракурс

Незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя України окупаційна влада активно пропонує так званим інвесторам із регіонів-шефів з рф.

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Йдеться насамперед про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку. Про це сьогодні, 1 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За словами гауляйтера дениса пушиліна, вони вибудовують такі відносини з майбутніми «інвесторами» таким чином, що вони (покупці) можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати і вже облаштовувати територію. А саме узаконення таких домовленостей може й почекати, — зазначають у ЦНС.

Виглядає на те, що сам пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника, — додають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що за колабораційну діяльність українське законодавство передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, та закликають повідомляти про колаборантів та їх злочини за посиланням.