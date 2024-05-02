ССО уразили третій за два дні російський ЗРК «Бук»

https://racurs.ua/ua/n194934-syly-specoperaciy-urazyly-tretiy-za-tyjden-rosiyskyy-buk-na-sumskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій (ССО) під час роботи на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1».

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Про це 2 травня розповіла прес-служба Сил спецоперацій.

За цілями оператори ССО завдали вогневе ураження ударними дронами. Як видно на відео, окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку із шістьма ракетами, вогневу установку комплексу «Бук-М1» — пошкоджено.

Нагадаємо, 30 квітня «Ракурс» писав, що оператори ударних дронів підрозділу Сил спеціальних операцій виявили та уразили дві пускові установки ЗРК «Бук-М1» на Сумському напрямку.