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Ракурс
ССО уразили третій за два дні російський ЗРК «Бук»

Сили спецоперацій уразили третій за тиждень російський «Бук» на Сумському напрямку (ВІДЕО)

2 тра 2024, 15:37
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Оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій (ССО) під час роботи на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1».


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Про це 2 травня розповіла прес-служба Сил спецоперацій.

За цілями оператори ССО завдали вогневе ураження ударними дронами. Як видно на відео, окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку із шістьма ракетами, вогневу установку комплексу «Бук-М1» — пошкоджено.

Нагадаємо, 30 квітня «Ракурс» писав, що оператори ударних дронів підрозділу Сил спеціальних операцій виявили та уразили дві пускові установки ЗРК «Бук-М1» на Сумському напрямку.

Джерело: Ракурс


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