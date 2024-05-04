Протягом двох місяців втрати рф у війні зростуть. Фото:

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Ракурс

Втрати російської федерації у війні проти України зростуть у найближчі два місяці.

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У квітні цього року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими й пораненими) знаходилась на рівні 899 осіб. Але в травні та червні ця цифра збільшиться. Це пов’язано з наступальними операціями, які хоче поновити Кремль після того, як темп їхніх операцій трішки знищився після окупації Авдіївки. Про це йдеться у новому зведенні Міноборони Великої Британії за 4 травня.

Британська розвідка підрахувала, що у війні проти України рф втратила понад 465 тис. солдатів та офіцерів.

Зазначається, що країна-агресор адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, який більше покладається на кількість, а не якість. Однак це в перспективі матиме довготривалі наслідки для російської армії.

Нагадаємо, 3 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з російською федерацією. Країна-агресор планує розширити наступальні дії, тому Україна та союзники повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани агресора.