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Знищені російські системи ППО С-300. Фото: «Війна в Україні. Втрати техніки»

ЗСУ спопелили російські системи ППО С-300 на Запоріжжі (ФОТО)

7 тра 2024, 12:19
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ЗСУ знищили установки комплексу протиповітряної оборони С-300В російських окупантів в Запорізькій області.


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Було завдано удару по пусковій установці 9А83М2 та пуско-заряджальній установці 9A85−2 комплексу 9К81М2 С-300В4. Дві машини повністю згоріли. Зображення опублікував телеграм-канал «Війна в Україні. Втрати техніки», передає «Міліарний».

Зазначається, що російські ракетні системи, ймовірно, уразили високоточним ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Точна локація, де розміщувалася позиція російської ППО та що стало причиною їх знищення, наразі невідомо.

Знищені російські системи ППО С-300. Фото: «Війна в Україні. Втрати техніки»

Знищені російські системи ППО С-300. Фото: «Війна в Україні. Втрати техніки»

Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня ЗСУ атакували військовий аеродром «Джанкой» у Криму. Згодом супутник зафіксував пошкодження військової техніки на летовищі. Найімовірніше, це була російська система ППО С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС.

Джерело: «Мілітарний»

Джерело: Ракурс


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