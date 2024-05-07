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Знищені російські системи ППО С-300. Фото: «Війна в Україні. Втрати техніки»
ЗСУ спопелили російські системи ППО С-300 на Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195083-zsu-spopelyly-rosiyski-systemy-ppo-s-300-na-zaporijji-foto.htmlРакурс
ЗСУ знищили установки комплексу протиповітряної оборони С-300В російських окупантів в Запорізькій області.
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Було завдано удару по пусковій установці 9А83М2 та пуско-заряджальній установці 9A85−2 комплексу 9К81М2 С-300В4. Дві машини повністю згоріли. Зображення опублікував телеграм-канал «Війна в Україні. Втрати техніки», передає «Міліарний».
Зазначається, що російські ракетні системи, ймовірно, уразили високоточним ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Точна локація, де розміщувалася позиція російської ППО та що стало причиною їх знищення, наразі невідомо.
Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня ЗСУ атакували військовий аеродром «Джанкой» у Криму. Згодом супутник зафіксував пошкодження військової техніки на летовищі. Найімовірніше, це була російська система ППО С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС.
Джерело: «Мілітарний»