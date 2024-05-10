Апеляція ВАКС залишила ексміністра аграрної політики Сольського на волі

https://racurs.ua/ua/n195182-apelyaciya-vaks-zalyshyla-eksministra-agrarnoyi-polityky-solskogo-na-voli.html

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Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексміністра аграрної політики Миколи Сольського.

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Slidstvo.info повідомляє, що колегія суддів апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та захисників на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до ексміністра аграрної політики Миколи Сольського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 75,7 млн грн.

Таке рішення ухвалили судді Ігор Панаід, Віктор Панкулич та Сергій Боднар.

Захист у своїй скарзі просив скасувати ухвалу слідчого судді та повністю відмовити у застосуванні запобіжного заходу.

Прокурор же просила збільшити заставу до 200 млн грн. Такий розмір застави обвинувачення обґрунтовувало тим, що офіційні доходи Сольського з 2017 по 2023 роки склали понад 211 млн грн, він нібито має значні заощадження, отримує дивіденди та володіє значною кількістю активів.

Також прокурор повідомила, що визначені слідчим суддею 75 млн грн не є достатніми, адже були внесені на рахунок суду ще до того, як за Сольським приїхав конвой для доставки його у СІЗО. Додамо, що ці кошти вносила третя особа, а не сам ексміністр.

Раніше, крім Сольського, ВАКС також обрав запобіжні заходи іншим фігурантам справи, зокрема:

заступнику міністра Маркіяну Дмитрасевичу — варту із заставою понад 20 млн грн;

аграрію Михайлу Бугрименку — варту із заставою у 30 млн грн;

Ігорю Кошовому — варту із заставою у 5 млн грн;

Олегу Дарієнку — заставу 7,5 млн грн;

Михайлу Стадніку — заставу у 5 млн грн.

Нагадаємо, Сольського та його спільників підозрюють в ймовірному заволодінні землями на Сумщині вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землі ще на 190 млн грн.

Історія справи

За даними слідства, у 2017 році у Сольського та низки інших осіб виник умисел заволодіти землями держпідприємств «Іскра» та «Надія». Землі планували розподіли між учасниками АТО та жителями села Перехрестівка на Сумщині, а потім передати в оренду агрофірмі «Довіра 2008», яка входить в агрохолдинг «Авіс» і підконтрольна одному із фігурантів справи.

Організаторами цієї схеми детективи вважають одразу трьох осіб: міністра Миколу Сольського, голову Держгеокадастру Олександра Колотіліна та бізнесмена Михайла Бугрименка. Прокуратура вважає, що саму схему із землею реалізовували у кілька етапів.

Перший етап полягав у приховуванні документів на підставі яких у «Іскри» та «Надії» виникло право постійного користування земельними ділянками. Мова йшла про державні акти на землю, видані у 50-х роках минулого століття.

На другому етапі учасники мали не допустити сторонніх осіб до можливості отримати визначені земельні ділянки. Зокрема, посадовці Держгеокадастру зробили так, щоб земельні ділянки, які перебували в користування «Іскри» та «Надії», спершу поствавили на аукціон, щоб земля не вважалась вільною і ніхто не міг подати заяву для її отримання землі. А згодом зняли її з аукціону.

Третій етап полягав в тому, щоб передати землю заздалегідь підшуканим громадянам у власність. При цьому майбутні власники отримували землю з умовою підписати наперед договір про оренду такої ділянки в інтересах агрофірми «Довіра 2008».

Крім того, ще до отримання землі майбутнім власникам надавався наперед визначений пакет документів: клопотання, довіреності, договори оренди тощо. Були навіть випадки, коли договори оренди реєстрували раніше, ніж саме право власності на землю. А у разі, якщо нові власники вирішували продавати землю, то такий продаж мав здійснюватися на користь одного із учасників схеми або його близьких родичів.

Дмитрасевича до цієї схеми нібито залучив саме Сольський. Прокурор звертала увагу на те, що у розмовах Дмитрасевич представляється як «Маркіян від Миколи Сольського». При цьому події почалися задовго до того, як Сольський і Дмитрасевич увійшли до складу керівництва Мінагрополітики.

На ноутбуці Дмитрасевича детективи знайшли резервну копію інформації з його телефону. Деякі файли були створені чи відправлені у 2020 році. На той час Сольський очолював профільний комітет парламенту.