"Гранатометнику" з Броварів оголосили про підозру, він перебував у розшуку

https://racurs.ua/ua/n195251-granatometnyku-z-brovariv-ogolosyly-pro-pidozru-vin-perebuvav-u-rozshuku.html

Ракурс

Чоловіку, який 11 травня кинув гранату у поліціянта в Броварах, інкримінували підозру в посяганні на життя правоохоронця та в незаконному поводженні зі зброєю. Максимальне покарання за цими звинуваченнями — до 15 років, або довічне позбавлення волі.

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Поліція зазначила, що підозрюваний вже притягувався до відповідальності за зберігання наркотиків та майнові злочини.

11 травня у центрі Броварів чоловік кинув гранату у бік поліціянта: вони обоє поранені.

Правоохоронці повідомили, що броварські поліціянти отримали виклик щодо хуліганських дій. Прибувши на місце, чоловік кинувся тікати — поліціянт почав його переслідувати. Тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Внаслідок вибуху поранення отримав поліціянт та сам правопорушник. Наразі їм надається медична допомога.

Слідчі інкримінують затриманому посягання на життя працівника правоохоронних органів та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами.